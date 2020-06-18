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В сеть попал настоящий рейтинг Бабарико и Лукашенко
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента Беларуси. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек. Результаты
По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем – Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% пока на 4-м месте.
Почти такие же данные приводят и некоторые интернет-опросы.
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На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты...
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