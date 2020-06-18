В сеть попал настоящий рейтинг Бабарико и Лукашенко

Источник материала: KYKY

На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента Беларуси. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек. Результаты показал телеканал Euronews.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем – Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% пока на 4-м месте.

Почти такие же данные приводят и некоторые интернет-опросы.