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В сеть попал настоящий рейтинг Бабарико и Лукашенко

18.06.2020 21:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента Беларуси. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек. Результаты показал телеканал Euronews.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем – Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% пока на 4-м месте.

Почти такие же данные приводят и некоторые интернет-опросы.

 
 
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На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты...
 
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