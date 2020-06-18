Штаб Бабарико работает в штатном режиме, собрано более 425 тыс. подписей









"Мы работаем в штатном режиме, у нас есть цель. Мы установили рекорд - собрано 425 подписей, более 200 тысяч мы отправили в ЦИК. Сейчас проводим верификацию и обработку остальных подписей", - заявила в прямом эфире "Радио Свобода" представитель штаба Мария Колесникова.





Как сообщалось, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который выдвигается в кандидаты в президенты, в четверг был задержан Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля.





Как сообщалось, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который выдвигается в кандидаты в президенты, в четверг был задержан Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля.





В случае, если Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который руководит штабом, не будут освобождены, будет обнародовано ранее подготовленное претендентом обращение претендента к избирателям. "Мы будем говорить о наших планах, о стратегии, по которой мы будем работать", - сказала представитель штаба.





"Конечно, мы ожидали провокаций со стороны властей. Как говорил Виктор Дмитриевич (Бабарико - ИФ), власть начинает бояться сильных кандидатов. То, что сегодня происходит, - это реакция на то, что мы делаем", - убеждена Колесникова.





"Но нас это не может оставить. Мы верим в перемены в лучшее и не сдаемся", - добавила представитель штаба Бабарико.





Как сообщалось, КГК Беларуси в четверг подтвердил задержание претендента в президенты, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.





"Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - заявил глава КГК Иван Тертель.









Кроме того, Тертель заявил о причастности Газпрома к противоправной деятельности Белгазпромбанка и самого Бабарико. "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал глава КГК.





Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Кроме того, в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".





Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.





Выборы президента должны пройти 9 августа.