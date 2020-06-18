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Глава ЕК: ЕС ожидает от Беларуси самых высоких норм безопасности на АЭС в Островце

18.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила удовлетворение тем, что Беларусь расположена доказать соседям из Евросоюза безопасность своей АЭС в Островце, но считает, что сделан только первый шаг.



"Мы обсуждали АЭС в Островце. В целом ядерная безопасность является для нас приоритетом. Беларусь - непосредственный сосед ЕС. Следовательно, нормы по части безопасности должны быть самыми высокими", - сказала фон дер Ляйен в четверг после телеконференции лидеров стран Евросоюза и государств программы "Восточное партнерство", в которой участвует Беларусь.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает контакты с белорусскими властями по этому вопросу, и ЕС ожидает, чтобы были реализованы рекомендации экспертов.

"Сегодня Беларусь заявила, что она готова согласиться на совместное экспертное обследование (АЭС) путем стресс-теста. Состоится конференция высокого уровня по этой теме", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом она отметила, что "это шаг вперед, но еще не конец дебатов". "Конечно, мы еще не пришли к нашей цели, но это шаг вперед", - сказала фон дер Ляйен.

Строящаяся Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Беларуси в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Основной партнер Беларуси в проекте по строительству АЭС - российская компания "Атомстройэкспорт". Об обеспокоенности состоянием этого объекта неоднократно заявляла член Евросоюза Литва.


В четверг "Атомстройэкспорт" сообщил, что на втором блоке БелАЭС начат пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор, что, по его данным, свидетельствует о готовности энергоблока к полномасштабным пусконаладочным работам.

"Сам факт начала данного процесса означает, что в реакторном отделении степень готовности технологических систем позволяет разворачивать полномасштабные пусконаладочные работы", - приводятся в сообщении компании слова вице-президента "Атомстройэкспорта", директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина.
 
 
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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила удовлетворение тем, что Беларусь расположена доказать соседям из Евросоюза безопасность...
 
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