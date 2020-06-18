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Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь гордится своими медиками. Об этом заявила 18 июня, посещая научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объемы оказания медицинской помощи в центре постоянно увеличиваются. Растет число операций.
Большинство из них относится к разряду высокотехнологичных, растет экспорт медицинских услуг. За последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний здесь достигнуты значительные успехи.
В канун Дня медицинских работников Наталья Кочанова вручила центру сертификат на покупку системных блоков, а лучшим сотрудникам – благодарности.
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Новости Беларуси. Беларусь гордится своими медиками. Об этом заявила 18 июня, посещая научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в...
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