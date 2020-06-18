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Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

18.06.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь гордится своими медиками. Об этом заявила 18 июня, посещая научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объемы оказания медицинской помощи в центре постоянно увеличиваются. Растет число операций. 

Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

Большинство из них относится к разряду высокотехнологичных, растет экспорт медицинских услуг. За последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний здесь достигнуты значительные успехи.

К примеру, выживаемость детей сегодня составляет порядка 80 %, некоторые виды рака удается полностью излечить.

Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

В канун Дня медицинских работников Наталья Кочанова вручила центру сертификат на покупку системных блоков, а лучшим сотрудникам – благодарности. 

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Новости Беларуси. Беларусь гордится своими медиками. Об этом заявила 18 июня, посещая научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в...
 
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