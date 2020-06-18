Жёсткая авария под Любанью: у молоковоза вырвало мост

Источник материала: Слуцк Город





Серьёзная авария произошла сегодня днём вблизи деревни Обчин Любанского района. Об этом SlutskGorod сообщил читатель.

Со слов очевидца, молоковоз ехал в сторону города Любань, а Рено Логан двигался ему навстречу.

— Как то так получилось, что при встрече двух машин Логан вильнул в заднюю ось молоковоза, — написал очевидец. — Все живы.

Удар был такой силы, что у ГАЗа вырвало задний мост, грузовик опрокинулся на проезжей части. Официальной информации о происшествии пока нет.











