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В Австралии найдены следы неизвестного хищного динозавра

18.06.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии найдены следы неизвестного хищного динозавра

Научно-исследовательская команда Университета Квинсленда (Австралия) провела анализ ископаемых отпечатков, обнаруженных около 70 лет назад на сводах угольных шахт возле Ипсвича и Тувумбы. Выводы ученых проливают свет на разнообразие динозавров позднего юрского периода, передает The Guardian. 

Палеонтолог Энтони Ромилио рассказал о найденных следах крупного динозавра, который по размерам похож на легендарного тираннозавра, но жил на 90 миллионов лет раньше.

Перевезенная из шахт в музей Квинсленда коллекция следов продемонстрировала разнообразие плотоядных динозавров далекого прошлого. Ученые рассказывают, что в позднем юрском периоде на территории Австралии обитали как хищники размером с современного страуса эму, так и гиганты размером с автобус.

Фото: The Guardian / Anthony Romilio

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Научно-исследовательская команда Университета Квинсленда (Австралия) провела анализ ископаемых отпечатков, обнаруженных около 70 лет назад на сводах угольных...
 
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