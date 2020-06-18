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В Австралии найдены следы неизвестного хищного динозавра
Источник материала: ОНТ
Научно-исследовательская команда Университета Квинсленда (Австралия) провела анализ ископаемых отпечатков, обнаруженных около 70 лет назад на сводах угольных шахт возле Ипсвича и Тувумбы. Выводы ученых проливают свет на разнообразие динозавров позднего юрского периода,
Палеонтолог Энтони Ромилио рассказал о найденных следах крупного динозавра, который по размерам похож на легендарного тираннозавра, но жил на 90 миллионов лет раньше.
Перевезенная из шахт в музей Квинсленда коллекция следов продемонстрировала разнообразие плотоядных динозавров далекого прошлого. Ученые рассказывают, что в позднем юрском периоде на территории Австралии обитали как хищники размером с современного страуса эму, так и гиганты размером с автобус.
Фото: The Guardian / Anthony Romilio
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Научно-исследовательская команда Университета Квинсленда (Австралия) провела анализ ископаемых отпечатков, обнаруженных около 70 лет назад на сводах угольных...
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