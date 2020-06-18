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Встреча в МИД: взаимодействие по делу Белгазпромбанка

18.06.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча в МИД: взаимодействие по делу Белгазпромбанка

Сегодня в Министерство иностранных дел пригласили всех послов стран Европейского союза, а также временного поверенного в делах США. Этот шаг стал дополнением к письмам, отправленным в адрес двух десятков государств. 

В МИДе обсуждались предложения по взаимодействию в расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Чтобы выработать возможные направления сотрудничества, дополнительно была организована встреча послов с председателем комитета госконтроля. Иван Тертель подробно рассказал про обстоятельства этого дела и довел до зарубежных дипломатов всю имеющуюся на сегодня информацию.

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Сегодня в Министерство иностранных дел пригласили всех послов стран Европейского союза, а также временного поверенного в делах США. Этот шаг стал дополнением к...
 
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