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Встреча в МИД: взаимодействие по делу Белгазпромбанка
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Министерство иностранных дел пригласили всех послов стран Европейского союза, а также временного поверенного в делах США. Этот шаг стал дополнением к письмам, отправленным в адрес двух десятков государств.
В МИДе обсуждались предложения по взаимодействию в расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Чтобы выработать возможные направления сотрудничества, дополнительно была организована встреча послов с председателем комитета госконтроля. Иван Тертель подробно рассказал про обстоятельства этого дела и довел до зарубежных дипломатов всю имеющуюся на сегодня информацию.
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Сегодня в Министерство иностранных дел пригласили всех послов стран Европейского союза, а также временного поверенного в делах США. Этот шаг стал дополнением к...
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