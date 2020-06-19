ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дочки-матери: вышла новая биография Мелании Трамп - очень влиятельной в Белом Доме

19.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В США увидела свет новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой The Washington Post Мэри Джордан. Дональд Трамп советуется с женой по поводу кадровых решений и публичных выступлений, а Мелания считает, что президент США обязан ей своим успехом.

 В книге The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump первая леди США предстает целеустремленной, дисциплинированной и влиятельной женщиной, которую боится муж. А вовсе не декоративным элементом для своего мужа-президента, как принято считать в прессе и социальных сетях.

Что нового о Мелании рассказала книга?


Поддержка выдвижения

Мелания всегда поддерживала желание Дональда Трампа побороться за пост президента США. По словам бывшего губернатора штата Нью-Йорк Криса Кристи, во время предвыборной кампании она была первой, кому Трамп звонил после всех эфиров на телевидении, чтобы она прокомментировала его выступление.

Кадровая политика

“Мелания держится глубоко в тени, но она очень влиятельна”, — приводит Мэри Джордан утверждение Шона Спайсера, первого из директоров по коммуникациям Дональда Трампа. Он объяснил, что ее мнение важно для президента, например, при вопросе найма и увольнения сотрудников: хотя она никогда не говорит напрямую, от кого нужно избавиться, а кого пригласить на работу, она непременно высказывает свое мнение о человеке — и муж часто соглашается с ней.

Как рассказал Спайсер, именно благодаря Мелании Майк Пенс стал вице-президентом США. Когда в июле 2016 года Дональд Трамп выбирал, с кем вступить в избирательную кампанию, на место потенциального вице-президента рассматривали, помимо Пенса, еще губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича.

Преимущество перед конкурентами у Пенса появилось, когда Трампы провели с Пенсами День независимости 4 июля в гольф-глубе в Нью-Джерси. После долгих бесед за обедом Мелания, как говорится в биографии, назвала Майка и Карен Пенс “хорошими людьми”, а кроме того, упомянула, что Пенс не показался ей “слишком амбициозным”.

“Она сыграла большую роль”, — сказал Мэри Джордан источник, знакомый с ситуацией. И добавил: “Она решила, что он будет верным советником, а не альфа-самцом”.

Брачный контракт

По информации Джордан, Меланья не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа в январе 2017 года не только потому, что хотела дать возможность сыну Бэррону закончить учебный год в Нью-Йорке, где проживала вся семья. Она якобы использовала сложившуюся ситуацию в том числе для того, чтобы добиться улучшения условий брачного контракта, заключенного с Дональдом Трампом.

Их свадьба состоялась в январе 2005 года, и, согласно данным Джордан, "первоначальный брачный договор не был невероятно щедрым" по отношению к супруге.

Однако из приведенных изданием сведений следует, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки Бэррона. "Она уже позаботилась о будущем Бэррона, гарантировав наличие у него второго гражданства - в Словении, что позволит ему по достижении совершеннолетия работать в Европе на Trump Organization. Теперь она гарантировала, что его не оставят вне семейного бизнеса", - говорится в публикации. По свидетельству Джордан, Меланья Трамп "хотела письменных доказательств того, что к Бэррону будут относиться в большей степени как к ровне трем старшим детям Трампа, когда дело будет касаться финансовых возможностей и наследства".

Соперничество с Иванкой

Пока Мелания была в Нью-Йорке, старшая дочь Дональда Трампа, Иванка, осваивалась в Белом доме. Когда ее отец стал президентом, она получила статус советника в его администрации и собственный кабинет в Западном крыле Белого дома.


Иванка Трамп хотела перебраться в Восточное крыло, которым традиционно руководит первая леди США, и даже размышляла над тем, чтобы переименовать Офис первой леди в Офис первой семьи. Во время отсутствия Мелании в Белом доме Иванка пользовалась частным кинотеатром и другими преимуществами президентской резиденции. Мэри Джордан в своей книге отмечает, что дочь Трампа “вела себя в Белом доме, как у себя дома”.

Мелании это не понравилось. Она заселилась в Белый дом 11 июня 2017 года и запретила менять традиции и переименовывать Офис первой леди.

В своей книге Джордан отмечает, что отношения между Меланией и Иванкой Трамп довольно напряженные.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США увидела свет новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой The Washington Post Мэри Джордан. Дональд Трамп советуется с женой по поводу кадровых решений и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лета працягне радаваць жыхароў Нясвіжчыны, але без змяненняў у надвор’і не абыйдзецца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика