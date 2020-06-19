Сегодня - последний день сдачи в комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

Сегодня — последний день сдачи в избирательные комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты. По закону для регистрации необходимо собрать 100 тысяч подписей. Почти все претенденты, заявлявшие, что будут собирать подписи, преодолели этот рубеж.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, собрали 100 тысяч подписей. За выдвижение президентом Виктора Бабарико собрано 426 тысяч подписей, Александр Лукашенко заявил, что собрал 1,5 млн подписей.

Еще один претендент в кандидаты — Сергей Черечень — 8 июня заявил, что собрал 75 тысяч подписей. Обновленную цифру он планирует объявить при сдаче всех подписей в комиссии.

После получения подписей районные, городские, районные в городах комиссии проверят их достоверность и передадут протоколы в областные и Минскую городскую комиссии, а оттуда они уйдут в ЦИК. Регистрация кандидатов в президенты будет проходить с 5 по 14 июля.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.