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Зампред руководителя Нацбанка ушел в отставку

19.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель руководителя Национального банка Беларуси Петр Маманович уволен с должности, сообщили в пресс-службе президента республики.





Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в четверг 18 июня.

Формулировка в указе, которым Маманович освобожден от должности, – в связи с выходом в отставку.

Бывший заместитель Павла Каллаура родился в 1954 году на Брестчине, имеет два высших образования (РТИ и БГЭУ), а также научное звание кандидата экономических наук. В 1980-х он трудился в министерских структурах БССР, затем в Белорусской научно-промышленной ассоциации и Беларусбанке. В Нацбанк он пришел в 1998-м – возглавлял различные подразделения, а зампредом стал летом 2010-го.
 
 
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Заместитель руководителя Национального банка Беларуси Петр Маманович уволен с должности, сообщили в пресс-службе президента республики.
 
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