Зампред руководителя Нацбанка ушел в отставку

















Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в четверг 18 июня.





Формулировка в указе, которым Маманович освобожден от должности, – в связи с выходом в отставку.





Бывший заместитель Павла Каллаура родился в 1954 году на Брестчине, имеет два высших образования (РТИ и БГЭУ), а также научное звание кандидата экономических наук. В 1980-х он трудился в министерских структурах БССР, затем в Белорусской научно-промышленной ассоциации и Беларусбанке. В Нацбанк он пришел в 1998-м – возглавлял различные подразделения, а зампредом стал летом 2010-го.



