Часто ли вы видите на улицах нашего города людей с ограниченными возможностями? Колясочники, люди с белой тростью в руках и другими ограничениями по здоровью, согласитесь, редко встречаются в общественных местах. А все потому, что многие действия, которые каждый из нас совершает изо дня в день, для человека с ограниченными возможностями сродни подвигу. Поездка на городском транспорте, поход в магазин или другое общественное место часто становится невозможным из-за узких дверей, отсутствия пандуса или высоких ступенек. А ведь именно свободный доступ людей с инвалидностью к социальным объектам, промышленным зданиям, местам досуга и отдыха дает им возможность участвовать в жизни общества. Что делается в Смолевичах для того, чтобы городская среда могла называться безбарьерной, мы поговорили с заместителем директора государственного учреждения «Смолевичский территориальный центра социального обслуживания населения» Мариной Яскевич.

– Марина Сергеевна, расскажите, сколько людей с инвалидностью живет в Смолевичском районе и насколько актуальна тема безбарьерной среды для нашего города?

– Начнем со статистики. В Смолевичском районе проживает 2585 инвалидов. I группы – 399 человека, II группы – 1140 человек, III группы – 875 человек, 171 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет. Из них 90 инвалидов колясочников, 194 инвалида по зрению, 40 инвалидов по слуху. Есть и такое понятие – физически ослабленные лица. Это дети до шести лет, пенсионеры, беременные женщины. Люди этих категорий, чьи физические возможности в силу разных причин ограничены, тоже нуждаются в более адаптированной среде. Ведь поручни, к примеру, также необходимы людям с избыточной массой тела, а даже очень мобильные люди в гололед выберут лестницу, которая оборудована перилами.

– Действительно, речь идет скорее о создании универсальной среды, в которой комфортно будет всем: и здоровым людям, и тем, кто имеет ограничения по здоровью. А какие документы регламентируют реализацию безбарьерной среды?

– Рост числа инвалидов закономерно ведет к тому, что требования к объектам инфраструктуры повышаются. На современном этапе одной из важнейших государственных задач является адаптация городской среды для людей с инвалидностью. С этой целью принята подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» в рамках Государственной программы по социальной защите и занятости населения на 2016-2020 годы, ежегодно разрабатываются мероприятия по созданию безбарьерной среды.

Например, в 2020 году запланировано обустроить 17 объектов, в том числе учреждения образования, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания, социального обслуживания, объекты жилого фонда, тротуары и остановки. Каждый из них станет более приспособленным для людей с инвалидностью.

– А что уже сделано для воплощения принципов «безбарьерки» в жизнь?

– В нашем районе делается многое для повышения качества жизни инвалидов и физически ослабленных лиц. Но отдельные здания еще остаются недоступными для инвалидов. В Смолевичском районе за период с 2016-2019 годы элементами безбарьерной среды оборудованы 96 объектов. Это медучреждения, школы, магазины, жилфонд и т.д.

В 2018 году синхронным звуковым сигналом оборудован светофор на пересечении улиц Советской, Социалистической и Ленинского переулка. В городе оборудовано восемь мест стоянки транспортных средств для инвалидов, которые обозначены дорожными знаками и разметкой проезжей части.

Для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов, выполнены работы по обустройству восьми остановок общественного наземного пригородного транспорта, расположенных на территории Смолевичского района.

В минувшем году более доступными для людей с инвалидностью стали 15 объектов. В их числе Пекалинский фельдшерско-акушерский пункт, где появилась тротуарная плитка, оборудован пандус и крыльцо. В территориальном центре социального обслуживания населения при входе в здание и в помещении каждого отделения рядом с дверью размещено 11 тактильных табличек с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, входы в центр оборудованы кнопкой вызова персонала, а у крыльца появилась тактильная плитка. Для незрячих и слабовидящих людей на семи объектах жилищного фонда г.Смолевичи выполнено контрастное окрашивание первой и последней ступеней лестничного марша. Это лишь небольшая часть из того, что было сделано за ушедший год. В текущем году работа по созданию безбарьерной среды будет продолжена.

– Реальность такова, что большая часть горожан живет в многоквартирных домах, поэтому те из них, кто имеет проблемы со здоровьем, может оказаться заложником четырех стен. Чаще всего входы в здания, лестницы общего пользования не дают возможности для перемещения людей с инвалидностью. Как решаются эти проблемы?

– Такие проблемы особенно остро стоят в домах старой постройки, потому как современные многоэтажные дома, например, уже не вводятся в эксплуатацию без пандусов. А работы по установке наклонных площадок для перемещения инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата чаще всего производятся лишь при проведении ремонта зданий и сооружений жилищного фонда. В период с 2016 года по 2020 год поступало несколько таких обращений, все были рассмотрены и удовлетворены. На сегодняшний день рассматривается вопрос создания обменного жилищного фонда, адаптированного к проживанию инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата для переселения из домов, в которых создание безбарьерной среды невозможно по техническим причинам.

– Для решения проблем людей с ограниченными возможностями нужно принятие комплекса мер. Ведь преодоление барьеров физических – задача очень важная, но не единственная. Не менее, а может быть и более важно то, как человек относится к ситуации, в которой оказался из-за инвалидности. Как налажена работа по социализации, организации досуга и оказанию психологической помощи?

– Да, такая работа ведется нашими специалистами на постоянной основе. Наш Центр совместно с Центром коррекционо-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района организовывает и проводит культурные мероприятия с участием инвалидов. Это рождественские встречи, концертные программы, творческие конкурсы и многое другое. Для людей с инвалидностью мы реализуем проект «Общение без границ», целью которого является развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции инвалидов в социуме. В рамках проекта в прошлом году прошли спортивные мероприятия для лиц с инвалидностью «День здоровья», шашечный турнир среди посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов из Смолевичей, Жодино и Логойска. Смолевичане, в свою очередь, приняли участие в паралимпийских играх в г. Червене. Во время таких мероприятий люди видят поддержку и находят друзей, с которыми затем поддерживают контакт и общаются в социальных сетях.

Кроме того, в феврале 2019 года на базе территориального центра прошел семинар-совещание по теме «Механизм оказания социальной поддержки и защиты прав инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов». В мае прошлого года круглый стол на тему оказания психосоциальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, собрал представителей сферы здравоохранения, образования, соцзащиты, районной организации Белорусского общества Красного Креста. Все это делается для того, чтобы наши специалисты повышали свой профессиональный уровень и могли оказать качественную помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

– Благодарю за беседу!

Беседовала Виктория КИРБАЙ.

На снимке: заместитель директора Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения Марина Яскевич.

Фото автора.