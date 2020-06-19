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В Беларуси массово гибнет рыба
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусской реке Неман массовый мор рыбы. Причины сейчас выясняют специалисты. Специалисты называют две предварительные версии: жаркая погода или слив отходов от промышленных предприятий. Подробнее о ситуации рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Почти 30 километров Немана усыпаны мертвой рыбой. Такого массового мора местные рыбаки не припоминают. Умирают даже неприхотливые караси. Видели и погибшего усача – этот исчезающий вид занесен в Красную книгу страны. Сейчас специалисты изучают, не было ли слива в реку отходов от промышленных предприятий. Взяты пробы. Предварительно основная причина – жаркая погода. В некоторых местах температура воды в реке доходит до плюс 30 градусов.
Погибшую рыбу сейчас собирают и утилизируют. Окончательные результаты проб станут известны на следующей неделе.
Ранее в Беларуси из-за жаркой погоды
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Массовая гибель рыбы произошла на реке Неман. Специалисты предполагают, что причиной стала жаркая погода.
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