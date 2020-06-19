ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в жару

19.06.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в жару
О том, кому противопоказано находиться под открытым солнцем и что ни в коем случае нельзя делать в жару, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Людмила Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.


По словам специалиста, в группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного или пониженного артериального давления, врач советует следить за прогнозом синоптиков и подготавливать свой организм к жаре. Данной группе людей необходимо воздерживаться от пребывания под открытым солнцем в период с 11 до 17 часов. В жару не следует употреблять спиртные напитки. Также в жаркий день человек должен выпивать не менее двух литров жидкости.

Во время жары осторожными должны быть и любители спорта для того, чтобы не навредить своему сердцу.

Также следует внимательно следить за находящимися на солнце детьми, кожа которых наиболее уязвима солнечным лучам.

фото: otyrar.kz

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, кому противопоказано находиться под открытым солнцем и что ни в коем случае нельзя делать в жару, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Людмила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как достичь долголетия? Выяснили ученые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика