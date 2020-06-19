Врач рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в жару

Источник материала: ОНТ

О том, кому противопоказано находиться под открытым солнцем и что ни в коем случае нельзя делать в жару, рассказала « Вечерней Москве» врач-терапевт Людмила Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам специалиста, в группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного или пониженного артериального давления, врач советует следить за прогнозом синоптиков и подготавливать свой организм к жаре. Данной группе людей необходимо воздерживаться от пребывания под открытым солнцем в период с 11 до 17 часов. В жару не следует употреблять спиртные напитки. Также в жаркий день человек должен выпивать не менее двух литров жидкости.

Во время жары осторожными должны быть и любители спорта для того, чтобы не навредить своему сердцу.

Также следует внимательно следить за находящимися на солнце детьми, кожа которых наиболее уязвима солнечным лучам.





фото: otyrar.kz

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