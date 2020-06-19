Стрельба в Новой Зеландии: убит один полицейский

Источник материала: ОНТ

Один полицейский убит, ещё один ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии.

Огонь открыл неизвестный, когда стражи правопорядка решили проверить его автомобиль. Сразу после этого неизвестный попытался скрыться, по пути сбив случайного прохожего, который сразу после этого был госпитализирован. Состояние раненного полицейского медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Поиски стрелка продолжаются. В районе, где это произошло, закрыты школы и детсады. В стране это первое за 11 лет убийство полицейского при исполнении.

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