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Стрельба в Новой Зеландии: убит один полицейский

19.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в Новой Зеландии: убит один полицейский

Один полицейский убит, ещё один ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии.

Огонь открыл неизвестный, когда стражи правопорядка решили проверить его автомобиль. Сразу после этого неизвестный попытался скрыться, по пути сбив случайного прохожего, который сразу после этого был госпитализирован. Состояние раненного полицейского медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Поиски стрелка продолжаются. В районе, где это произошло, закрыты школы и детсады. В стране это первое за 11 лет убийство полицейского при исполнении.

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Один полицейский убит, ещё один ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии. Огонь открыл неизвестный, когда стражи правопорядка решили проверить его автомобиль....
 
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