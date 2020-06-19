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В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые регулировали дорожное движение

19.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. ЧП в новозеландском Окленде: неизвестный мужчина расстрелял полицейских, регулировавших дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От полученных ранений один из них скончался в больнице, второй – находится в тяжелом состоянии.

В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые регулировали дорожное движение

В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые регулировали дорожное движение

Инцидент произошел в момент, когда офицеры проверяли автомобиль. Пока по не известным причинам огонь открыл водитель машины. Затем, попытавшись скрыться с места происшествия, стрелок сбил случайного свидетеля. Сейчас он также находится в больнице.

Спустя несколько часов поисков полиция задержала двух мужчин. Причастны ли они к инциденту, уточняется.

В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые регулировали дорожное движение

Отметим, преступления с применением огнестрельного оружия в Новой Зеландии – редкость. Убийство полицейского в стране произошло впервые за 11 лет.

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Новости Новой Зеландии. ЧП в новозеландском Окленде: неизвестный мужчина расстрелял полицейских, регулировавших дорожное движение, сообщили в программе Новости...
 
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