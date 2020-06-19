Минчане в вынужденных отпусках могут рассчитывать на адресную помощь (но не все)

Источник материала: Tut.by

Жителям столицы окажут социальную помощь, если они находились в отпуске за свой счет по инициативе нанимателя (но не всем). Кому положены деньги и куда за ними идти, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Адресную социальную помощь окажут работникам столичных организаций, которые были в социальных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы и среднедушевой доход которых за предшествующие три месяца на каждого члена семьи был ниже величины бюджета прожиточного минимума — 246,78 рублей.

Кому помощь не окажут: работникам бюджетных организаций и приравненных по оплате труда к бюджетным.

Обращаться за выплатами надо в органы социальной защиты по месту регистрации. Конкретные суммы, на которые можно рассчитывать, не называются, в Мингорисполкоме уточняют, что все индивидуально.

Помощь оказывают на основании указов президента Беларуси № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» от 28 мая 2020 года и № 41 «О государственной адресной социальной помощи» от 19 января 2012 года.