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Минчане в вынужденных отпусках могут рассчитывать на адресную помощь (но не все)
Источник материала: Tut.by
Жителям столицы окажут социальную помощь, если они находились в отпуске за свой счет по инициативе нанимателя (но не всем). Кому положены деньги и куда за ними идти,
Адресную социальную помощь окажут работникам столичных организаций, которые были в социальных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы и среднедушевой доход которых за предшествующие три месяца на каждого члена семьи был ниже величины бюджета прожиточного минимума — 246,78 рублей.
Кому помощь не окажут: работникам бюджетных организаций и приравненных по оплате труда к бюджетным.
Обращаться за выплатами надо в органы социальной защиты по месту регистрации. Конкретные суммы, на которые можно рассчитывать, не называются, в Мингорисполкоме уточняют, что все индивидуально.
Помощь оказывают на основании указов президента Беларуси № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» от 28 мая 2020 года и № 41 «О государственной адресной социальной помощи» от 19 января 2012 года.
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Жителям столицы окажут социальную помощь, если они находились в отпуске за свой счет по инициативе нанимателя (но не всем). Кому положены деньги и куда за ними идти,...
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