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В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате

19.06.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка «Помним. Гордимся», приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню независимости Республики Беларусь.

В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате
В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате

Выставка проходит в необычном формате: размещена на стене здания музея. Здесь собрано более 130 фотографий земляков, ветеранов Великой Отечественной войны.

В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате
В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате
В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате

Организаторы призывают всех, кто будет проходить мимо остановиться и отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, всем тем, кто жил и живет рядом с нами, на нашей Ганцевичской земле, вспомнить тех, кого давно уже нет среди нас.


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Сегодня в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка «Помним. Гордимся», приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой...
 
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