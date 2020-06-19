В Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка в необычном формате

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка «Помним. Гордимся», приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню независимости Республики Беларусь.





Выставка проходит в необычном формате: размещена на стене здания музея. Здесь собрано более 130 фотографий земляков, ветеранов Великой Отечественной войны.













Организаторы призывают всех, кто будет проходить мимо остановиться и отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, всем тем, кто жил и живет рядом с нами, на нашей Ганцевичской земле, вспомнить тех, кого давно уже нет среди нас.

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