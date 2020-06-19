Лукашенко никому не позволит сломать страну: «Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул особую важность сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом было сказано в Минске во время совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает БЕЛТА.

В начале совещания Александр Лукашенко высказался на злобу дня и упомянул о происходящих в стране и вокруг нее процессах.

Глава государства акцентировал внимание, что сломать страну не позволит никому.

Фото: БЕЛТА

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