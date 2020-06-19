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Дело Белгазпромбанка: Конюк заявил об угрозе национальной безопасности и «утяжелил» обвинение
Источник материала: Tut.by
Действия фигурантов «дела Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Об этом в новостном выпуске на телеканале
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля передал материалы дела в Генпрокуратуру для определения подследственности.
Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации» и возбудила уголовное дело по ч.ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.
Генпрокуратура передала материалы дела в КГБ.
— С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, — объяснил решение генпрокурор.
В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК
«Дело Белгазпромбанка»
Напомним, 11 июня в головном
12 июня глава КГК Иван Тертель
15 июня Нацбанк
18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико
К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико
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- С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они...
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