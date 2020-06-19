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Лапша для бабушек: госТВ показало "компромат" на топов Белгазпромбанка - аналитик проверил достоверность фактов
Источник материала: Партизан
В сюжете телеканала "Беларусь 1", во время которого глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил о задержании Виктора Бабарико, были показаны некие документы на несколько иностранных компаний. О неких якобы преступных схемах вышел сюжет и на СТВ.
скриншот tut.by кадра сюжета на Беларусь1
"Анализировать сказанное свидетелями не берусь, потому что не знаю всего контекста, однако, представленные документы меня заинтересовали. Оценок не делаю, только анализ подводки и фактажа", -
"Белорусский партизан" публикует полностью этот анализ, показавшийся нам весьма аргументированным.
Закадровый текст (ЗТ): Обнаружились счета замначальника банка – Шевчука, который занимался регистрацией компаний прокладок в офшорах
Что видим (ЧВ) скрин 1,2,3: Есть счет в каком-то банке (название банка не понятно), Анкета лица, открывшего счет: Капитал личный - 3 млн USD, Годовой доход примерно 500 тыс. долларов
Есть доли в компаниях: business smart investment - 35%
business renavation investment - 30%
Ну и собственно для каких целей открывается счет
ЗТ: Теперь в обеих странах разные уголовные дела, десятки уголовных дел
ЧВ: Видим, что красным обведена компания, которым обозначена как ключевой бизнес-партнер SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA" (4.)
Интересно, что это за компания, в отношении которой ведутся уголовные дела в Латвии.
Знакомимся.
А вот собственно данные по уплате налогов в динамике (6). Сразу видно, что ворочали "сотнями миллионов долларов" или латышские правоохранители не способны снять налог с оборота?
Но цимус то в том, что
Теперь интересно, что же за компания - ALDI Projects, AS, идем дальше на Латвийские регистры юрлиц и обнаруживаем, что к
Уже если рыться в белье, то до конца, может здесь миллионы зарыты?
Ну и эта компания владеет долей в ПриватЛизинг и Кентавре. Теперь объясняемо, почему материнская была указана как бизнес-партнер
ЗТ: Суть одна – отмывание денег, а суммы ущерба сотни миллионов долларов (10)
ЧВ: Не понятно откуда взявшийся скрин, кроме фамилий ничего нет
ЗТ: Вот документ, который прислали иностранные партнеры, точнее из Кипра (11)
ЧВ: Только это не Кипр, а Лихтенштейн (12)! А именно Valartes Bank, это же лого присутствует и на остальных скринах документов! Лихтенштейн, Карл!
ЗТ: Конечный бенефициар, владелец офшорных счетов – Виктор Бабарико! (13)
ЧВ: Только напомню, что это документы из банка из Лихтенштейна
ЗТ: Там же фигурирует некая Купреева, которая якобы в Беларуси жила бедно (14)
Но в офшорах имела счета на несколько сот тысяч долларов (на этом моменте склейка).
ЧВ: Склейка - это пол беды. Госпожа Купреева, если присмотреться, обозначена как лицо, имеющее право на осуществление операций, а не владелец (напомню, что это близкая подруга жены Виктора), но и дальше больше.
Графа (15), под которую была осуществлена подводка, о якобы счетах на сотни тысяч долларов – годовой оборот бизнеса! А владелец – все тот же Виктор Бабарико.
#1#
По поводу компании Greenbell limited,. Здесь все очень мутно, потому что авторы ролика явно замылили номера страниц, а момент, в котором они указывают что владелец Виктор Бабарико - разные шапки, а страница, которая показывается пятая в качестве отсылки, у нее стоит page 2 of 2, и следующая страница с именем Виктор Бабарико.
Здесь необходимо все же уточнение. Но эта компания точно имеет отношение к компаниям, указанным в анкете.
По поводу компаний, в которых в банковской анкете были доли. Вот ссылка на
Выводы каждый сделает свои, подводит итог Вадим Панасюк.
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Лапша для бабушек: госТВ показало "компромат" на топов Белгазпромбанка - аналитик проверил достоверность фактов
В сюжете телеканала "Беларусь 1", во время которого глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил о задержании Виктора Бабарико, были показаны некие документы на...
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