Последний заинтересовал на достоверность приведенных данных аналитика Вадима Панасюка. заинтересовал на достоверность приведенных данных аналитика









пишет Панасюк в своем Фейсбуке. "Анализировать сказанное свидетелями не берусь, потому что не знаю всего контекста, однако, представленные документы меня заинтересовали. Оценок не делаю, только анализ подводки и фактажа", -Панасюк в своем Фейсбуке.





"Белорусский партизан" публикует полностью этот анализ, показавшийся нам весьма аргументированным.





Закадровый текст (ЗТ): Обнаружились счета замначальника банка – Шевчука, который занимался регистрацией компаний прокладок в офшорах





Что видим (ЧВ) скрин 1,2,3: Есть счет в каком-то банке (название банка не понятно), Анкета лица, открывшего счет: Капитал личный - 3 млн USD, Годовой доход примерно 500 тыс. долларов





Есть доли в компаниях: business smart investment - 35%

business renavation investment - 30%





Ну и собственно для каких целей открывается счет





ЗТ: Теперь в обеих странах разные уголовные дела, десятки уголовных дел





ЧВ: Видим, что красным обведена компания, которым обозначена как ключевой бизнес-партнер SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA" (4.)









Интересно, что это за компания, в отношении которой ведутся уголовные дела в Латвии.





SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA" , небольшая компания, организованная гражданами Беларуси и Латвии. Размах ее деятельности был настолько широк, и обороты были настолько огромные, что уплатили 150 евро налогов и 260 евро в соцстрах (5.) Знакомимся., небольшая компания, организованная гражданами Беларуси и Латвии. Размах ее деятельности был настолько широк, и обороты были настолько огромные, что уплатили(5.)





А вот собственно данные по уплате налогов в динамике (6). Сразу видно, что ворочали "сотнями миллионов долларов" или латышские правоохранители не способны снять налог с оборота?





компания SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA", не закрыта по решению суда или в связи с незаконной деятельностью, а была реорганизована в ALDI Projects, AS (7). Но цимус то в том, чтов ALDI Projects, AS (7).





омпания и поныне здравствует, а господин Шевчук также является акционером этой компании (8.) Теперь интересно, что же за компания - ALDI Projects, AS, идем дальше на Латвийские регистры юрлиц и обнаруживаем, что к(8.)





Но судя по уплаченным налогам, сотнями миллионов там и не пахнет (9). Уже если рыться в белье, то до конца, может здесь миллионы зарыты?(9).





Ну и эта компания владеет долей в ПриватЛизинг и Кентавре. Теперь объясняемо, почему материнская была указана как бизнес-партнер





ЗТ: Суть одна – отмывание денег, а суммы ущерба сотни миллионов долларов (10)





ЧВ: Не понятно откуда взявшийся скрин, кроме фамилий ничего нет





ЗТ: Вот документ, который прислали иностранные партнеры, точнее из Кипра (11)





ЧВ: Только это не Кипр, а Лихтенштейн (12)! А именно Valartes Bank, это же лого присутствует и на остальных скринах документов! Лихтенштейн, Карл!





ЗТ: Конечный бенефициар, владелец офшорных счетов – Виктор Бабарико! (13)





ЧВ: Только напомню, что это документы из банка из Лихтенштейна









ЗТ: Там же фигурирует некая Купреева, которая якобы в Беларуси жила бедно (14)

Но в офшорах имела счета на несколько сот тысяч долларов (на этом моменте склейка).





ЧВ: Склейка - это пол беды. Госпожа Купреева, если присмотреться, обозначена как лицо, имеющее право на осуществление операций, а не владелец (напомню, что это близкая подруга жены Виктора), но и дальше больше.





Графа (15), под которую была осуществлена подводка, о якобы счетах на сотни тысяч долларов – годовой оборот бизнеса! А владелец – все тот же Виктор Бабарико.





#1#





По поводу компании Greenbell limited,. Здесь все очень мутно, потому что авторы ролика явно замылили номера страниц, а момент, в котором они указывают что владелец Виктор Бабарико - разные шапки, а страница, которая показывается пятая в качестве отсылки, у нее стоит page 2 of 2, и следующая страница с именем Виктор Бабарико.





Здесь необходимо все же уточнение. Но эта компания точно имеет отношение к компаниям, указанным в анкете.





данные по компании BUSINESS SMART INVESTMENT LTD По поводу компаний, в которых в банковской анкете были доли. Вот ссылка на









Выводы каждый сделает свои, подводит итог Вадим Панасюк.