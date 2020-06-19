В Минске восстанавливают инфраструктуру после непогоды

Источник материала: ОНТ

Вечерние кадры с минских улиц. Часовой дождь превратил их едва ли не в реки.

Град, ливень и сильный ветер. Непогода валила деревья, срывала крыши и навесы остановок. По всему городу спасатели фиксировали подтопленные дороги. Останавливался общественный транспорт. Сейчас идет восстановление инфраструктуры.

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