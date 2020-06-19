|
В Минске восстанавливают инфраструктуру после непогоды
Источник материала: ОНТ
Вечерние кадры с минских улиц. Часовой дождь превратил их едва ли не в реки.
Град, ливень и сильный ветер. Непогода валила деревья, срывала крыши и навесы остановок. По всему городу спасатели фиксировали подтопленные дороги. Останавливался общественный транспорт. Сейчас идет восстановление инфраструктуры.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечерние кадры с минских улиц. Часовой дождь превратил их едва ли не в реки. Град, ливень и сильный ветер. Непогода валила деревья, срывала крыши и навесы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)