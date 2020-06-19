В Кремле прокомментировали задержание Бабарико и «дело Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

Кремль считает внутренним делом Беларуси задержание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Но крупные российские компании, в том числе «Газпром», находятся под защитой государства, обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задержание Бабарико

Комментируя задержание Виктора Бабарико, Дмитрий Песков сказал:

— Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси, — заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России. — Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении.

По его словам, кандидатов на пост президента Беларуси может иметь только белорусский народ, а не Россия.

— У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа, — сказал он, отвечая на мнение о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико поддерживается Москвой (цитата по ТАСС ).

Об обвинениях «Газпрома» по делу Белгазпромбанка

Обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными, интересы экономических гигантов находятся под защитой России, заявил Дмитрий Песков.

— Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Беларуси, что действиями претендента на пост президента Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний, как «Газпром».

Он отметил, что «интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства».

— Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.

Отвечая на уточняющий вопрос о работе между Москвой и Минском по этому вопросу, Песков отметил, что между Москвой и Минском «осуществляются регулярные контакты на регулярной основе» (цитата по РИА «Новости» ).

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка , которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“ , а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ .

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил , что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.