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В Кремле прокомментировали задержание Бабарико и «дело Белгазпромбанка»
Источник материала: Tut.by
Кремль считает внутренним делом Беларуси задержание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Но крупные российские компании, в том числе «Газпром», находятся под защитой государства, обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.
Задержание Бабарико
Комментируя задержание Виктора Бабарико, Дмитрий Песков сказал:
— Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси, — заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России. — Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении.
По его словам, кандидатов на пост президента Беларуси может иметь только белорусский народ, а не Россия.
— У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа, — сказал он, отвечая на мнение о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико поддерживается Москвой (цитата по
Об обвинениях «Газпрома» по делу Белгазпромбанка
Обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными, интересы экономических гигантов находятся под защитой России, заявил Дмитрий Песков.
— Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Беларуси, что действиями претендента на пост президента Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из таких крупных компаний, как «Газпром».
Он отметил, что «интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства».
— Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.
Отвечая на уточняющий вопрос о работе между Москвой и Минском по этому вопросу, Песков отметил, что между Москвой и Минском «осуществляются регулярные контакты на регулярной основе» (цитата по
«Дело Белгазпромбанка»
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Кремль считает внутренним делом Беларуси задержание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Но крупные российские компании, в том числе...
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