Кожа всё помнит! 5 фактов о загаре, после которых вы будете бывать на солнце реже

Источник материала: ОНТ

Оказывается, не зря египетские девушки отмокали в воде, пытаясь смыть с себя золотистый оттенок кожи. Не зря и по сей день азиатки стараются прятать свою кожу от воздействия солнца. Ведь если не соблюдать правила загара, то УФ-лучи могут нанести вашему здоровью непоправимый вред и даже привести к раку кожи.

1. Повреждается ДНК

Скорее всего вы не раз после отдыха на море замечали новые родинки. Несмотря на то, что они выглядят мило, это результат повреждения ДНК меланоцитов. Зачатую эти тёмные пятнышки являются предвестниками меланомы или рака кожи. Обязательно наблюдайте за ними. А лучше проведите онкоскрининг.

2. Рак кожи

Примечательно то, что эта болезнь молодеет. Рак кожи всё чаще встречается среди молодых людей. Многие заблуждаются в том, что тёмнокожие люди не болеют этим раком. Но, к сожалению, оттенок кожи не может защитить нас от меланомы. Как раз наоборот, на ней сложнее увидеть все родинки и своевременно диагностировать меланому. А ведь на первый взгляд безобидная родинка может спровоцировать рак даже за пару месяцев. Обязательно защищаете кожу кремами с SPF. Загорайте в промежутке между 7 утра до 12 дня.

3. Кожа всё помнит

Будьте уверенны в том, что кожа на уровне ДНК помнит каждый ваш солнечный ожог. По информации дерматологов, ожоги, полученные в детстве, могут внезапно напомнить о себе в зрелом возрасте. Поэтому необходимо обязательно защищать детей от УФ-лучей. Для получения витамина D вовсе необязательно сидеть часами на солнце. Для этого достаточно 7-40 минут обычной прогулки по улице в обычной одежде. К слову, если вы рассчитываете запастись им, то этого не получится. Организм сможет сохранить его максимум на месяц после солнечных ванн.

4. Фотостарение

Уже давно доказано, что женщины, которые живут в более южных странах, стареют быстрее, чем их ровесницы из северных. Всё дело в солнце, которое очень негативно действует на кожу. Фотостарение зачастую сравнивают с сушением винограда, ведь именно под лучами жаркого солнца он превращается в изюм. Примерно то же самое происходит с нашей кожей.

5. Солярий

Доказано, что у двух из трёх человек посещавших солярий, в возрасте до 35 лет, диагностируется онкология. Даже всего один поход в жизни в солярий способен повысить вероятность развития рака на 20%.

фото: 1zoom.ru

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