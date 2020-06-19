«Калаши», «натовцы» и переходный вариант. Какими автоматами вооружены военные Беларуси и соседей

Источник материала: Tut.by

Распад Организации Варшавского договора привел к росту разнообразия оружейных систем в бывших республиках и сателлитах Советского Союза. 42.TUT.BY посмотрел, как дела с основным стрелковым оружием у Беларуси и ее соседей.

Беларусь, Россия и Украина — АК-74



Фото: war-time.ru

С момента принятия на вооружение автомата Калашникова в конце сороковых различные «калаши» стали основным оружием Советской армии. А после развала СССР — и всех армий образовавшихся на «одной шестой Земли» государств.

Часть из них в последние годы сменила главное оружие (об этом ниже), однако армии России, Беларуси и Украины по-прежнему пользуются старым добрым АК-74, иногда модернизированным — хотя небольшими партиями закупаются или производятся другие модели.

АК-74 стал ответом на переход западных армий на малоимпульсный патрон. Дольше всех промучившись с автоматическими винтовками (по факту самозарядными — стрелять из М14 очередями не представлялось возможным), американцы уже в шестидесятых внезапно явили миру нечто новое. Черная красавица М16, на первых порах заслужившая ненависть солдат во Вьетнаме, по факту оказалась шагом вперед по сравнению с прочими моделями — даже с только-только принятыми в СССР автоматами АКМ.

Оказалось, что крошечный патрон 5,56×45 мог убивать ничуть не хуже более крупных боеприпасов, имел лучшую настильность, а весил в 1,4 раза меньше патрона для «калаша». Советские военные, осознав, что при прочих равных условиях у американского солдата будет почти в полтора раза больше патронов, затребовали у конструкторов автомат под малоимпульсный патрон.

В 1968 году объявили конкурс на новый образец. Модель Калашникова тогда не была единственным или хотя бы основным претендентом на победу: например, автомат Константинова СА-006 со «сбалансированной» автоматикой стрелял несколько лучше, чем АК-74.

Но за совершенство приходилось платить повышенной сложностью, а сложное оружие в советской армии не жаловали. Оружейным заводам, которые десятилетиями делали АК, а потом АКМ, производить весьма похожий на них новый калашников оказалось проще. В результате победил АК-74.

Главным отличием автомата от предшественника АКМ был не только уменьшенный патрон, но и двухкамерный дульный тормоз-компенсатор, ставший и пламегасителем. В калибре 5,45 мм калашников выдавал при выстреле мощнейший выхлоп пламени и громкий звук: конструкторы устранили этот недостаток с помощью ДТК.

Автомат после усовершенствования стал стрелять намного кучнее, чем АКМ, — мало того, что отдача от небольшого патрона была сравнительно низкой, так она еще и неплохо компенсировалась.

Несмотря на то что рассеивание пуль у АК-74 по сравнению с предшественником снизилось более чем в два раза, особо удачным оружием его не считали даже на момент разработки. Да, малоимпульсный патрон, да, ДТК — но никакого революционного шага вперед в стрелковом оружии Советской армии автомат не означал. Известный историк оружия Сергей Монетчиков называет принятие на вооружение АК-74 «полумерой».

Было бы логичным вскоре разработать что-то более совершенное и вооружить армию новыми образцами (уже в конце семидесятых объявили новый конкурс «Абакан») — но «нет ничего более постоянного, чем временное». Если АК был сменен в эксплуатации АКМ через девять лет после принятия, а еще через 16 лет перешли на малоимпульсный боеприпас — то АК-74 живет и здравствует уже больше 40 лет.

Да, потом был АК-74М, «сотая серия» , в России понемногу закупают АК-12, а в Украине пытаются вообще уйти от советского наследия, но пока основным автоматом российской, украинской и белорусской армий остается АК-74.

Впрочем, можно утешиться тем, что прогресс автоматического стрелкового оружия, особенно массового, уже давно топчется на месте. Усовершенствования типа продвинутых прицелов, баллистических компьютеров, систем управления огнем стоят серьезных денег, и каждому солдату такое не выдашь.

Польша — wz.96 Beryl



Источник: guns.allzip.org

По сути — тот же АК-74, но со своими особенностями. После развала соцлагеря Польша, несмотря на желание войти в НАТО и вообще быть ближе к Западу, западные винтовки закупать не спешила. В стране работали и работают собственные оружейные заводы, быстро переориентировать их на выпуск совершенно новых автоматов не представлялось возможным, а закрывать — глупо.

Потому польские оружейники решили выжать максимум из имеющихся наработок. Как и в большинстве прочих соцстран, в Польше производились варианты автоматов Калашникова, но со своей спецификой. Так, модель Kbk wz 88 Tantal, в отличие от АК-74, имела режим стрельбы короткими очередями по три патрона.

Поляки пошли по тому же пути, что и Россия со своей «сотой» серией. Классические калашниковы (в данном случае «танталы») переделывались под натовский калибр 5,56×45 и слегка улучшались. Отличие состояло лишь в том, что Россия «сотыми» калашниковыми вооружаться не стала, а Польша приняла на вооружение новые образцы под названием wz.96 Beryl.

В составе союзных контингентов польские военные съездили в Афганистан, а затем в Ирак, там испытали свое оружие в боевых условиях, и новый опыт дал возможность несколько модернизировать Beryl.

Ствол автомата немного длиннее чем у оригинального АК-74, что обеспечивает большую настильность. В остальном модернизация оружия пошла по предсказуемому пути: более широкое использование полимеров, планки Пикатинни для установки прицелов, и часть автоматов оснастили тактической рукоятью на цевье. В целом поляки довольны, и скорой замены модели, скорее всего, не предвидится.

Литва и Латвия — G36



Фото: wikipedia.org

В отличие от Польши, значительных оружейных производств у наших прибалтийских соседей не было, поэтому с советским наследием, как только появились деньги, они расстались без сожаления. Испробовав несколько разные модели, и Литва, и Латвия предпочли для своих армий немецкую штурмовую винтовку G36.

История создания этого оружия в чем-то забавна. Немецкие оружейники привыкли быть в лидерах, но после Второй мировой по понятным причинам сбавили обороты. Когда весь мир экспериментировал с булл-папом, переходил на малоимпульсный патрон, немцы добросовестно использовали G3 — неплохую автоматическую винтовку, но тяжелую и под мощный патрон 7,62×51. Для военных страны, сделавшей первый в мире настоящий автомат, в 80-х служить с очевидным архаизмом в руках было просто смешно.

Конструкторы компании «Хеклер и Кох» разрабатывали оружие, которое сразу должно было отправить Германию на первое место по «стрелковке». Автомат G11 выглядел как из научной фантастики, имел огромный магазин в 50 продвинутых безгильзовых патронов микроскопического калибра и вроде бы был готов отправить в утиль все штурмовые винтовки мира.

Но не вовремя закончилась холодная война, и деньги ФРГ понадобились не на перевооружение, а на интеграцию ГДР. Плюс безгильзовые патроны оказались не так уж хороши. Футуристичный G11 так и остался мелкосерийным автоматом, а «Хеклер и Кох» предложили сделать что попроще, подешевле и чтобы патроны были непременно с гильзами.

Справедливо рассудив, что любой заказ лучше, чем ничего, оружейники создали в 1990-х годах то, что потом назвали G36. Ничем, в общем, не выделяющаяся винтовка, чем-то похожая на Ar-18 (раннее изделие Юджина Стоунера, «отца» M-16), имела автоматику с коротким ходом газового поршня — до этого «Хеклер и Кох» предпочитали в любом оружии схему с полусвободным затвором.

В качестве боеприпаса выбрали классический натовский 5,56×45 мм. Винтовка получила возможность одиночного, автоматического огня и стрельбы с отсечкой по три выстрела.

Все современные «фишки» оружейного производства оказались к месту: много пластика, включая прозрачные магазины для визуального контроля за расходованием боеприпасов; возможность адаптировать оружие под правшей и левшей; широкая номенклатура прицелов на любой вкус, которые легко крепятся на планке Пикатинни; возможность использовать и подствольный гранатомет, и стрелять винтовочными гранатами.

Все вышеперечисленное осталось умножить на хваленое немецкое качество, и на выходе получилась отличная винтовка — хотя в G36 не было и нет ничего революционного. Не пытаясь в этот раз обогнать мир, немцы получили нечто вроде почти идеального оружия.

Но именно «почти». Испытания в боевых условиях в Афганистане показали: если из G36 долго стрелять при высокой температуре, автомат может перегреться, потерять точность и заклинить. Выяснилось, что для долгих перестрелок в южных странах G36 плохо пригоден.

Тем не менее критическим недостатком, делающим винтовку плохой, подобно британской L85 , это не стало. В результате литовские и латвийские военнослужащие продолжают использовать экспортные версии G36.