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Финальная серия в чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит драматично
Источник материала: ОНТ
Финальная серия в чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит драматично – четыре матча не выявили сильнейшего в противостоянии ВРЗ и «Витэна».
Очередное противостояние в Орше закончилось победой хозяев – 2:1. Но первый мяч в этом поединке провели гости. На четвертой минуте отличился Алексей Петров. В первой половине гомельский клуб отыгрался – точный удар на счету Вячеслава Григорьева. Он стал героем встречи – во втором тайме обеспечив ВРЗ победу. Счет равный – 2:2.
Решающий матч за чемпионский титул пройдет 21 июня в Орше. Кстати, ранее ни ВРЗ, ни Витэн не становились чемпионами страны.
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Финальная серия в чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит драматично – четыре матча не выявили сильнейшего в противостоянии ВРЗ и «Витэна». Очередное...
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