ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?

19.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В программе «Большой город» мы спросили главного врача станции скорой помощи, на все ли вызовы бригада должна выезжать или иногда достаточно разъяснений диспетчера.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Если поступил вызов, и его записали и передали бригаде, то вызов обязателен. Другая ситуация, что записать могут не каждого из них. То есть, когда мы звоним в службу «103», поднимает фельдшер по приему вызовов, мы начинаем формулировать свои проблемы и жалобы на здоровье, и у нас существует новый документ – постановление от 04.01.2020 №2 министерства здравоохранения, которое регламентирует работу службы скорой помощи всей страны. Там есть формализованные поводы, на которые мы выехать обязаны. Температура свыше 39,5 градусов, которая не снижается жаропонижающими средствами.

«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?

Если кто-то позвонил и сообщил, что температура 38 градусов, теоретически при этой ситуации этот вызов могут не записать. Возможны дополнительные жалобы – кашель, озноб, тяжело дышать, что-нибудь еще плюс к этой температуре, тогда понятно, что вызов будет записан, и к такому человеку поедут.

Но если просто температура 38 градусов, и диспетчер спросит – принимали ли жаропонижающие и если не принимали, то в этой ситуации он может порекомендовать, что принять и через какое время перезвонить, если температура не снижается. И еще, если мы не записываем вызов, то мы можем такие вызовы переадресовать в поликлинику сами, можем порекомендовать обратиться в поликлинику.

Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Большой город» мы спросили главного врача станции скорой помощи, на все ли вызовы бригада должна выезжать или иногда достаточно разъяснений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спать в жару с открытыми окнами ночью опасно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика