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«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?
Источник материала: СТВ
В программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Но если просто температура 38 градусов, и диспетчер спросит – принимали ли жаропонижающие и если не принимали, то в этой ситуации он может порекомендовать, что принять и через какое время перезвонить, если температура не снижается. И еще, если мы не записываем вызов, то мы можем такие вызовы переадресовать в поликлинику сами, можем порекомендовать обратиться в поликлинику.
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В программе «Большой город» мы спросили главного врача станции скорой помощи, на все ли вызовы бригада должна выезжать или иногда достаточно разъяснений...
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