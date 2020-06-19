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У берегов Греции произошло землетрясение
Источник материала: ОНТ
19 июня возле берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7,
В 140 км к югу от Ираклиона с населением около 140 тыс. человек был эпицентр подземных толчков. На глубине 33 км залегал очаг.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Фото: wikiway.com
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19 июня возле берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В 140 км к югу...
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