У берегов Греции произошло землетрясение

Источник материала: ОНТ

19 июня возле берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

В 140 км к югу от Ираклиона с населением около 140 тыс. человек был эпицентр подземных толчков. На глубине 33 км залегал очаг.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Фото: wikiway.com

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