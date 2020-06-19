Ведущий защитник БАТЭ и тренер дисквалифицированы за оскорбление судьи. Клуб заплатит крупный штраф

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола дисквалифицировала тренера БАТЭ Андрея Дрозда на три матча и защитника команды Егора Филипенко на две игры за оскорбление судейской бригады после матча с «Шахтером».



Егор Филипенко, кадр из трансляции

Напомним, что в концовке матча судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником ошибочно засчитала гол в ворота борисовчан. Игра в итоге завершилась со счетом 2:2.

После встречи в адрес судей высказался тренер по вратарям Андрей Дрозд, а затем защитник БАТЭ Егор Филипенко прошелся по работе судей на YouTube-канале «Честнок» .

— Люди в красных купальниках, назовем их так, отобрали у нас победу. Конечно, можно посмеяться, но так и было. Посмотрели эпизод со вторым голом — это просто жесть. Если такие фолы не свистеть… Уже даже руководство АБФФ позвонило. Сказали, что был фол, извините.

Также Дрозд выплатит 510 рублей штрафа, а Филипенко — 1 275,5.

Помимо этого, борисовский БАТЭ заплатит суммарно 14 025 рублей штрафа за «необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе» и «скандирование фанатами ненормативной лексики».

Во время матча болельщики клуба неоднократно позволяли себе нецензурные кричалки в адрес судей, а после встречи болельщики остановили машину судей на трассе.

«По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.

Затем неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ Борисов и „Шахтер“ Солигорск, после чего скрылись», — сообщал АБФФ.

Последним эпизодом также заинтересовался УЕФА.