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Минобразования Беларуси обеспечит безопасность абитуриентов на ЦТ
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С соблюдением всех мер безопасности пройдет вступительная кампания в вузы в Беларуси. Какие изменения ждут абитуриентов в этом году, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Сроки вступительной кампании сдвинулись. Централизованное тестирование начнется 25 июня, а документы в вузах будут принимать с конца июля. В Министерстве образования обещали максимально обезопасить абитуриентов и приемную комиссию. Речь идет не только о наличии масок и антисептиков.
Во время окончательной подачи документов абитуриенту нужно будет самому прийти в университет. Ведь в этот момент нужны оригиналы, а не копии, к тому же – личная подпись.
Самые популярные направления у белорусских абитуриентов – медицина и IT-специальности.
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Места проведения обеспечат масками и антисептиками, экзаменуемых рассадят на без опасное расстояние. Подать документы на прохождение тестирования можно будет...
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