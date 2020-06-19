Минобразования Беларуси обеспечит безопасность абитуриентов на ЦТ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С соблюдением всех мер безопасности пройдет вступительная кампания в вузы в Беларуси. Какие изменения ждут абитуриентов в этом году, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Сроки вступительной кампании сдвинулись. Централизованное тестирование начнется 25 июня, а документы в вузах будут принимать с конца июля. В Министерстве образования обещали максимально обезопасить абитуриентов и приемную комиссию. Речь идет не только о наличии масок и антисептиков.

«Это и соответствующая рассадка в ходе централизованного тестирования, это и предварительная онлайн-регистрация на ЦТ. Это и предварительная онлайн-подача документов в личные кабинеты абитуриентов в учреждения образования», – указал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович.

Во время окончательной подачи документов абитуриенту нужно будет самому прийти в университет. Ведь в этот момент нужны оригиналы, а не копии, к тому же – личная подпись.

Самые популярные направления у белорусских абитуриентов – медицина и IT-специальности.