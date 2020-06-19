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Александр Лукашенко: маски сорваны не только с «кукол», но и с «кукловодов», которые сидят за пределами Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно. Предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами.
Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.
Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: маски сорваны не только с «кукол», но и с «кукловодов», которые сидят за пределами Беларуси
Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со...
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