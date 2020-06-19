Александр Лукашенко: маски сорваны не только с «кукол», но и с «кукловодов», которые сидят за пределами Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно. Предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами.









Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.

Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Маски сорваны с определенных не только «кукол», которые у нас здесь были, но и «кукловодов», которые сидят за пределами Беларуси. Понятно, что наше население не всегда готово «проглотить» такой поток информации, а особенно то, что происходит сейчас, и ту информацию, которую мы даем о происходящих событиях. Это мы тоже учитываем. Не первый год, что называется, замужем или женаты.