Утром 22 июня на Нижнем озере пройдет акция памяти

Источник материала: Горецкий вестник

Патриотическая акция «Звон скорби» пройдет 22 июня в 4 утра на Нижнем озере.





Ежегодно эта акция, инициированная ОО «БРСМ», открывает мероприятия, организованные в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войн.

В ней участвует не только молодежь. Почтить память погибших, вспомнить об их подвиге во имя жизни будущих поколений по зову сердца соберутся представители районной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, православной церкви, жители города.