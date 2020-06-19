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Дом, летняя кухня и даже теплица - в одном стиле. Вот как выглядит идеальное загородное жилье
Источник материала: Tut.by
На эстонском портале недвижимости выставлен на продажу настоящий дом мечты, который находится в жилом районе Пеэтри на окраине Таллина. В доме есть 10 комнат, 4 террасы, 2 балкона и волшебная летняя кухня, где можно прекрасно отдохнуть в кругу семьи и друзей,
Дом, постройки и теплица — в одном стиле
Кроме самого жилого здания на участке находятся также летняя кухня, утепленный домик для детей и автоматическая теплица Kekkilä. На летней кухне есть камин и место для костра, где можно не только проводить летние вечера у огня, но и жарить шашлыки. С летней кухней соединена открытая веранда, где можно наслаждаться теплыми днями. обратите внимание, что все постройки выполнены в одном стиле с домом, за счет чего комплекс выглядит гармонично и едино.
Интерьер: светлые тона и много деталей
Дом площадью 388,9 квадратного метра имеет также две закрытые веранды, четыре открытых террасы, два балкона на втором этаже и три пристройки.
В интерьере использовано много дерева и светлых пастельных цветов, что делает дом уютным и располагающим. Новая мебель удачно сочетается с антикварной. Светлые тона делают помещения более открытыми и просторными. Все детали — от узорчатых обоев до искусных люстр — тщательно подобраны.
В столовой находится стол на 18 персон, где можно собраться всей родней. В сделанной на заказ кухне есть специальный кухонный островок.
Интерьеры спален также оформлены в светлых тонах. На фото ниже интересно организована детская комната, со столом-островом по центру комнаты и открытым гардеробом.
Один из санузлов:
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На эстонском портале недвижимости продают дом мечты. Посмотрели, как он выглядит
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