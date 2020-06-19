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Дом, летняя кухня и даже теплица - в одном стиле. Вот как выглядит идеальное загородное жилье

19.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На эстонском портале недвижимости выставлен на продажу настоящий дом мечты, который находится в жилом районе Пеэтри на окраине Таллина. В доме есть 10 комнат, 4 террасы, 2 балкона и волшебная летняя кухня, где можно прекрасно отдохнуть в кругу семьи и друзей, пишет портал Delfi Dekor.


Фото: Delfi.lv

Дом, постройки и теплица — в одном стиле

Кроме самого жилого здания на участке находятся также летняя кухня, утепленный домик для детей и автоматическая теплица Kekkilä. На летней кухне есть камин и место для костра, где можно не только проводить летние вечера у огня, но и жарить шашлыки. С летней кухней соединена открытая веранда, где можно наслаждаться теплыми днями. обратите внимание, что все постройки выполнены в одном стиле с домом, за счет чего комплекс выглядит гармонично и едино.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Интерьер: светлые тона и много деталей

Дом площадью 388,9 квадратного метра имеет также две закрытые веранды, четыре открытых террасы, два балкона на втором этаже и три пристройки.


Фото: Delfi.lv

В интерьере использовано много дерева и светлых пастельных цветов, что делает дом уютным и располагающим. Новая мебель удачно сочетается с антикварной. Светлые тона делают помещения более открытыми и просторными. Все детали — от узорчатых обоев до искусных люстр — тщательно подобраны.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

В столовой находится стол на 18 персон, где можно собраться всей родней. В сделанной на заказ кухне есть специальный кухонный островок.


Фото: Delfi.lv

Интерьеры спален также оформлены в светлых тонах. На фото ниже интересно организована детская комната, со столом-островом по центру комнаты и открытым гардеробом.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Один из санузлов:


Фото: Delfi.lv

 
 
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На эстонском портале недвижимости продают дом мечты. Посмотрели, как он выглядит
 
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