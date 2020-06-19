Источник материала: ОНТ

После долгого перерыва возобновляется чемпионат России по футболу. Сегодня — два матча.

Самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают «Ахмат». Эти команды занимают два последних места в турнирной таблице и находятся на грани вылета из премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00. Еще один матч под угрозой срыва: клуб «Сочи» ждет в гости «Ростов», но 42 человека из штаба клуба находятся на карантине — вполне вероятно, что за команду сыграют семнадцатилетние футболисты.

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