И заработать, и отдохнуть!

Источник материала: Ивьевский край

Более 150 человек уже записались в молодежные студенческие отряды, которые будут работать на территории Ивьевского района на протяжении 2020 года, сообщили в Ивьевском районном комитете общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". И работа в этом направлении продолжается.

Напомним, чтобы стать членом студотряда, учащейся молодежи необходимо обратиться в секретариат первичной организации учебного заведения и заполнить заявление, для работающей молодежи - в РК ОО "БРСМ", в группах БРСМ в социальных сетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО", контактный телефон 2-63-57.

Участником студотрядовского движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Главное - желание заработать и интересно и творчески провести свободное время.

В этом году, подчеркнули в районном комитете, особое внимание будет уделено соблюдению охраны труда, техники безопасности, в том числе мерам предосторожности в период непростой эпидситуации.

В районном комитете молодежной организации рассказали, что на данный момент заключены 10 договоров с предприятиями района, где будут трудиться молодые люди. Соответственно, организовано столько же молодежных студенческих отрядов, которые имеют экологическую и сельскохозяйственную направленности. Но поиск новых площадок для работы молодежи продолжается. Свои ресурсы могут предложить и частные фирмы, которые могут обеспечить ребятам фронт работ и достойную оплату.

К слову, экологический отряд, в состав которого входили учащиеся Ивьевской СШ и гимназии №1 г. Ивье, в период весенних каникул работал на лесопитомнике Ивьевского лесхоза, где ребята занимались посадкой и прополкой лесных саженцев.

Сельскохозяйственные студотряды будут работать в КСУП "Субботники", "Трабы", в филиале "Азот-Агро". Студенческий отряд Ивьевского ГСПЛ будет задействован на учебном хозяйстве своего же учреждения образования.

Интересно и с пользой провести каникулы, заработать на давнюю мечту и, самое главное, обрести новых друзей - такие возможности дарят студотряды.

Остается, добавить, что официальное открытие третьего трудового семестра в Беларуси, посвященного 75-летию Великой Победы, состоится в День молодежи в Минске, 28 июня.

И. БУТУРЛЯ.