ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

И заработать, и отдохнуть!

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Более 150 человек уже записались в молодежные студенческие отряды, которые будут работать на территории Ивьевского района на протяжении 2020 года, сообщили в Ивьевском районном комитете общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". И работа в этом направлении продолжается.

Напомним, чтобы стать членом студотряда, учащейся молодежи необходимо обратиться в секретариат первичной организации учебного заведения и заполнить заявление, для работающей молодежи - в РК ОО "БРСМ", в группах БРСМ в социальных сетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО", контактный телефон 2-63-57.
Участником студотрядовского движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Главное - желание заработать и интересно и творчески провести свободное время.
В этом году, подчеркнули в районном комитете, особое внимание будет уделено соблюдению охраны труда, техники безопасности, в том числе мерам предосторожности в период непростой эпидситуации.
В районном комитете молодежной организации рассказали, что на данный момент заключены 10 договоров с предприятиями района, где будут трудиться молодые люди. Соответственно, организовано столько же молодежных студенческих отрядов, которые имеют экологическую и сельскохозяйственную направленности. Но поиск новых площадок для работы молодежи продолжается. Свои ресурсы могут предложить и частные фирмы, которые могут обеспечить ребятам фронт работ и достойную оплату.
К слову, экологический отряд, в состав которого входили учащиеся Ивьевской СШ и гимназии №1 г. Ивье, в период весенних каникул работал на лесопитомнике Ивьевского лесхоза, где ребята занимались посадкой и прополкой лесных саженцев.
Сельскохозяйственные студотряды будут работать в КСУП "Субботники", "Трабы", в филиале "Азот-Агро". Студенческий отряд Ивьевского ГСПЛ будет задействован на учебном хозяйстве своего же учреждения образования.
Интересно и с пользой провести каникулы, заработать на давнюю мечту и, самое главное, обрести новых друзей - такие возможности дарят студотряды.
Остается, добавить, что официальное открытие третьего трудового семестра в Беларуси, посвященного 75-летию Великой Победы, состоится в День молодежи в Минске, 28 июня.

И. БУТУРЛЯ.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 150 человек уже записались в молодежные студенческие отряды, которые будут работать на территории Ивьевского района на протяжении 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Волковыщине с 17 июня введен запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика