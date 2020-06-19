В США прошли сильные снегопады

Источник материала: Ежедневник

За несколько дней до летнего солнцестояния в некоторых штатах США прошли сильные снегопады, осадки достигали десятков сантиметров.

В США в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг прошли сильные снегопады. Об этом сообщает The Washington Post.

«Иногда у Матери Природы есть чувство юмора. Снег выпал за три дня до летнего солнцестояния», — говорится в сообщении.

Достаточно редкое для этого времени явление затронуло районы на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах уровень снега достигал несколько десятков сантиметров.