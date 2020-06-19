Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что не дело банков заниматься финансированием политических кампаний. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске , передает корреспондент БЕЛТА.

«Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы и закупить картины, ввезти в страну как меценат, — подчеркнул глава государства. — Великий меценат! И все в это поверили, особенно наши тут в Минске. Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины — это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше $20 млн. Только по картинам».

«Так как так, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур — Прим. БЕЛТА)? Денег на экономику нет, а карманы набить, создать собственность за границей, вывести туда сотни миллионов долларов, закупить картины, сюда привезти и так далее…», — заметил глава государства.

Он также пояснил, почему «раньше их не взяли»: «Сегодня мы едим пирог, потому что вчера его еще не испекли. Поэтому особо сердобольных хочу предупредить: вы нас не торопите, мы разберемся со всеми вопросами».

«А если у кого-то есть вопросы — пожалуйста, Иван Станиславович Тертель (председатель КГК. — Прим. БЕЛТА) два раза объяснил всему обществу. Если надо — в третий раз объяснит. Если надо, подключатся другие, объяснят», — заявил белорусский лидер.

«А то ставка рефинансирования, денег нет, того нет, а разворовывать деньги и выводить — есть. Или прибыль всю отдать тем, кто сегодня в избирательную кампанию включится. Прибыль целого банка! Откуда прибыль в банках? В банке же денег нет! Естественно, вытягивают от людей, от предприятий, создают прибыль, а потом раздают на политическую кампанию. Что за поведение банкиров?!» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

«Такого в мире вы не найдете. Потому что банки, банкиры, служащие банков — они настолько аккуратны и осторожны, они понимают, что деньги любят тишину. И они себе этого не позволяют. А у нас — пожалуйста. Но я же вижу, и не только я, кто стоит за этой кампанией. Я же вижу, кто толкает этих кукол, которые у нас тут осчастливить народ хотят», — резюмировал Президент.

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