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Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 июня телеканал в одном из своих репортажей сослался на вымышленные данные соцопросов, якобы проведенных Институтом социологии Национальной академии наук нашей страны и Белорусского института стратегических исследований.
Белорусские организации, на которые ссылался телеканал, сразу же опровергли эти данные. БИСИ не является средством массовой информации, не располагает собственной социологической службой и не имеет права проводить опросы.
Euronews удалил абзацы с недостоверной информацией из своей заметки и в ней же сделал приписку с извинениями.
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Новости Беларуси. Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня...
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