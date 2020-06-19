|
Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко сказал, что будет голосовать за Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко в
— Следите за выборами?
— Читаю, да.
— Сможет ли кто-нибудь навязать борьбу Александру Лукашенко?
— Слушайте, я не политик, я не могу сказать. Меня сейчас все устраивает: спокойно, и дети ходят, и дороги хорошие, и у нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, ничего, поэтому меня все устраивает.
— В чем секрет нашего президента? За счет чего он так долго остается у власти?
— Потому что порядок, наверное, в стране.
— Видели вчера в Минске акцию в поддержку задержанных альтернативных претендентов в президенты?
— Нет, меня не было в Минске.
— Но чувствуете, что нарастает протестная волна?
— Слушайте, я не политик, да, если вы какие-то по спорту вопросы, то давайте задавайте. Если про политику — нет.
— Хорошо. А что положительного, как вам кажется, сделал для спорта Лукашенко?
— Да все для спорта у нас делается максимально: и детские площадки, и стадионы, и катки — то есть много внимания детскому спорту уделяется.
— То есть вас все устраивает? Будете, если пойдете на выборы, за действующего президента голосовать?
— Да, — сказал Антоненко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко в интервью Tribuna.com поддержал действующего президента Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)