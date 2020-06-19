Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко сказал, что будет голосовать за Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко в интервью Tribuna.com поддержал действующего президента Александра Лукашенко.





— Следите за выборами?

— Читаю, да.

— Сможет ли кто-нибудь навязать борьбу Александру Лукашенко?

— Слушайте, я не политик, я не могу сказать. Меня сейчас все устраивает: спокойно, и дети ходят, и дороги хорошие, и у нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, ничего, поэтому меня все устраивает.

— В чем секрет нашего президента? За счет чего он так долго остается у власти?

— Потому что порядок, наверное, в стране.

— Видели вчера в Минске акцию в поддержку задержанных альтернативных претендентов в президенты?

— Нет, меня не было в Минске.

— Но чувствуете, что нарастает протестная волна?

— Слушайте, я не политик, да, если вы какие-то по спорту вопросы, то давайте задавайте. Если про политику — нет.

— Хорошо. А что положительного, как вам кажется, сделал для спорта Лукашенко?

— Да все для спорта у нас делается максимально: и детские площадки, и стадионы, и катки — то есть много внимания детскому спорту уделяется.

— То есть вас все устраивает? Будете, если пойдете на выборы, за действующего президента голосовать?

— Да, — сказал Антоненко.