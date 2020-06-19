В Быховском РОЧС вручили заслуженные подарки семье Киселевых

В Быховском районном отделе по чрезвычайным ситуациям вручили заслуженные подарки семье Киселевых, одержавших победу в номинации «Приз зрительских симпатий» областного смотра-конкурса «Я б в спасатели пошел».
Краски, карандаши, дерево, картон, пластик, ткань, пенопласт – это еще не полный список того, что в умелых руках, помогло им воплотить свои творческие замыслы и креативные идеи. Итоги конкурса очень порадовали, ведь
Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Сергей Исаенко