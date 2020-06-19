В Быховском РОЧС вручили заслуженные подарки семье Киселевых

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районном отделе по чрезвычайным ситуациям вручили заслуженные подарки семье Киселевых, одержавших победу в номинации «Приз зрительских симпатий» областного смотра-конкурса «Я б в спасатели пошел».

Краски, карандаши, дерево, картон, пластик, ткань, пенопласт – это еще не полный список того, что в умелых руках, помогло им воплотить свои творческие замыслы и креативные идеи. Итоги конкурса очень порадовали, ведь дети с родителями вложили всю душу и много стараний, что не могло не отразиться на результате. Мы в свою очередь поздравляем победителей, желаем не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем принимать активное участие в популяризации профессии спасателя.





Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко