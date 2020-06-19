В Минске и других городах Беларуси сообщают о перебоях с мобильным интернетом

Источник материала: Tut.by

Сегодня в районе четырех часов вечера читатели стали сообщать TUT.BY о перебоях с мобильным интернетом в некоторых городах Беларуси.



Фото: burst.shopify.com

В частности, о проблемах с мобильным интернетом от A1 сообщили читатели из Гомеля, Могилева, Лиды и Минска.

Мы запросили комментарий у компании А1 и добавим его, как только что-то станет известно.

Также в комментариях к посту TUT.BY во «ВКонтакте» некоторые сообщают о перебоях с МТС в Гомеле и Бресте.