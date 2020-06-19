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Чартеры в Турцию начнут летать с 1 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Те, кто хочет провести отпуск на турецких курортах, могут начинать собираться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Белавиа» сообщили, что чартерная программа в Турцию стартует 1 июля.
В Измир и Бодрум можно будет улететь из Минска, а в Анталью еще и из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.
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Новости Беларуси. Те, кто хочет провести отпуск на турецких курортах, могут начинать собираться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Белавиа»...
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