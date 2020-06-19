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Новости экономики за 19.06.2020

19.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Зачем во второй раз отодвинули сроки проведения крупнейшей белорусской выставки, какие электробусы будут перевозить пассажиров в грузинском Батуми и когда стартует чартерная программа в Турцию. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 19.06.2020

Крупнейшая белорусская выставка «Белагро – 2020» снова перенесена на более поздний срок. В 2020 году она будет привязана к Форуму регионов Беларуси и России.

Чартеры в Турцию начнут летать с 1 июля

Традиционно, «Белагро» проходит в нашей стране в начале июня. В нынешнем году из-за пандемии выставку сдвинули на середину сентября.

Сегодня стало известно, что сроки проведения решили еще немного отодвинуть, чтобы совместить с региональным форумом. Таким образом, выставка пройдет в минском футбольном манеже с 22 по 26 сентября.

НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ РАСТУТ ПРОДАЖИ ЛЕСОПРОДУКЦИИ

Новости экономики за 19.06.2020

Объем реализации круглых лесоматериалов через универсальную товарную биржу в 2020 году растет на внушительные 23 %. Торговля различной древесиной сейчас уверенно занимает первое место по всем показателям.

Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми

С начала года на бирже совершено более 168 тысяч сделок на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. Около 40 % этой суммы, 775 миллионов, поступило от секции лесопродукции. Специалисты говорят, что такая динамика обеспечивается в первую очередь за счет постоянного увеличения количества участников торгов. С начала года на биржу пришли полторы тысячи новых компаний. Сегодня в торгах участвует без малого 24 тысячи различных структур из 64 стран мира.

БЕЛАЗ С НАЧАЛА ГОДА ПОСТАВИЛ ТЕХНИКУ В 20 СТРАН

Новости экономики за 19.06.2020

На экспортной карте БелАЗа в этом году уже отмечено 20 стран. Большая часть из них, а именно 13, относятся к так называемому дальнему зарубежью. Ведущими потребителями карьерной техники отечественного производства на мировом рынке стали Россия, Индия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Украина и другие представители разных континентов.

В целом этот год складывается для предприятия достаточно удачно. Объем отгрузки растет почти на 40 %. Причем наиболее динамично развивается торговля именно со странами дальнего зарубежья. Там продажи увеличились в полтора раза.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Зачем во второй раз отодвинули сроки проведения крупнейшей белорусской выставки, какие электробусы будут перевозить пассажиров в грузинском Батуми и когда...
 
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