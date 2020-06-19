Курс на сохранение и модернизацию промпредприятий доказал свою эффективность — Михаил Орда

Источник материала: Вороновская газета





Курс на сохранение промышленных предприятий , их модернизацию доказал свою эффективность. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время посещения ОАО «Лидагропроммаш», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

«Еще пять лет назад это предприятие было в достаточно непростой финансово-экономической ситуации: дефицит оборотных средств, сложности со сбытом продукции и, как результат, невысокая заработная плата. На сегодня удалось кардинально изменить положение дел. Проведена реструктуризация финансовой задолженности, обновлена линейка продукции, усовершенствована система сбыта. В результате значительно выросла заработная плата (средняя за май 2020 года — около Br1,4 тыс.), на заводе создаются новые рабочие места», — отметил Михаил Орда.

По его словам, это стало результатом деятельности всего коллектива, общей нацеленности на качественную работу по всем направлениям: от производства до маркетинга. И это далеко не одно такое предприятие, где за последние годы кардинально изменена ситуация к лучшему, добавил председатель ФПБ. При грамотном подходе существующие проблемные вопросы вполне успешно решаются. Это говорит о том, что выбранный курс на сохранение промышленных предприятий, их модернизацию — правильный. «Это рабочие места, заработная плата. И это нельзя ломать и разрушать на корню. Люди это понимают и поддерживают», — сказал он.

Вместе с тем Михаил Орда отметил, что в связи с пандемией и ограничительными мерами в некоторых странах сегодня ряд белорусских предприятий испытывает определенные экономические сложности. По данным профсоюзного мониторинга, в мае в режиме неполной занятости работали 514 организаций.

Со своей стороны еще в марте Федерация профсоюзов решила создать кассы взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь наиболее нуждающимся работникам, которые в силу сложившейся ситуации перешли на неполное рабочее время или отправились в социальный отпуск. Всего за этот период оказана помощь людям на сумму более Br9 млн.

Кроме того, в ФПБ с 12 июня работает горячая линия по вопросам незаконного увольнения. На данный момент поступило около 60 обращений, которые касаются не только вопросов увольнения, но и выплаты заработной платы. По каждому случаю профсоюзные юристы изучают ситуацию и при необходимости помогают людям вплоть до представления их интересов в судах.

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