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Четыре кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов
Источник материала: KYKY>
Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов – «из-за того, что происходит»,
Юрий Губаревич не собрал 100 тысяч подписей, чтобы официально стать кандидатом в президенты и попасть в бюллетень. Впрочем, он этого и не хотел.
«Як і планавалася, мая каманда выкарыстоўваючы легальную магчымасць, праводзіла пікеты ад Мінска да пляцоўкі каля АЭС дзеля таго, каб казаць пра небяспеку каронавыбараў – як для здароўя грамадзян, так і для нашых правоў як выбаршчыкаў. Са старту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі-2020 улады пачалі дзейнічаць нахабна, па-хамску, брутальна. Рэпрэсіі нарасталі з кожным тыднем. Не засталося і рэшткаў законнасці», – сказал Губаревич.
Только сегодня музыкант Александр Таболич тоже
Обложка: скриншот из телеэфира ОНТ.
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Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов – «из-за того, что происходит», передает TUT.by. Буквально сегодня суд Первомайского района назначил ему...
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