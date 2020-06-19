Четыре кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов

Источник материала: KYKY

Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов – «из-за того, что происходит», передает TUT.by. Буквально сегодня суд Первомайского района назначил ему 15-суточный арест за пикет на Комаровке 7 июня. Участие Губаревича в пикете судья счел «нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Юрий Губаревич не собрал 100 тысяч подписей, чтобы официально стать кандидатом в президенты и попасть в бюллетень. Впрочем, он этого и не хотел.

«Як і планавалася, мая каманда выкарыстоўваючы легальную магчымасць, праводзіла пікеты ад Мінска да пляцоўкі каля АЭС дзеля таго, каб казаць пра небяспеку каронавыбараў – як для здароўя грамадзян, так і для нашых правоў як выбаршчыкаў. Са старту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі-2020 улады пачалі дзейнічаць нахабна, па-хамску, брутальна. Рэпрэсіі нарасталі з кожным тыднем. Не засталося і рэшткаў законнасці», – сказал Губаревич.

Только сегодня музыкант Александр Таболич тоже объявил , что выбывает из президентской гонки. Причина – не удалось собрать 100 тысяч подписей. Еще до него в разное время с выборов снялись два человека. Олег Гайдукевич ушел со словами «не могу быть проституткой», а Наталья Кисель, покидая кампанию, пожелала победы Александру Лукашенко.

Обложка: скриншот из телеэфира ОНТ.