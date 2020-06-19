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БГК имени Мешкова сыграет в числе 16 сильнейших клубов Европы
Источник материала: ОНТ
БГК имени Мешкова сыграет в числе 16 сильнейших клубов Европы. Оргкомитет гандбольной Лиги чемпионов опубликовал список участников турнира.
Согласно рейтингу федераций, право играть в Лиги чемпионов получили десять клубов. Сегодня стали известны ещё шесть. В их числе БГК имени Мешкова. Также такое право получил украинский «Мотор», где выступают гандболисты сборной Беларуси. Ещё «уайлд кард» достался венгерскому «Пику», французскому «Нанту», норвежскому «Элверему» и словенскому «Целе». Жеребьёвка турнира состоится 1 июля.
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БГК имени Мешкова сыграет в числе 16 сильнейших клубов Европы. Оргкомитет гандбольной Лиги чемпионов опубликовал список участников турнира. Согласно рейтингу...
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