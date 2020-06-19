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Мошенник за вознаграждение обещал военный билет в обход срочной службы

19.06.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мошенник за вознаграждение обещал военный билет в обход срочной службы

БЕЗ БИЛЕТА. Орша. 36-летнего местного жителя задержали сотрудники ОМОНа. Разрабатывали операцию в управлении по борьбе с организованной преступностью.  

Оперативный сотрудник 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД: «Подозреваемый был задержан с поличным при получении 500 долларов США от гражданина, которому была обещана отсрочка от призыва и последующая выдача военного билета без прохождения военной службы».

 Видео задержания смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


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По информации МВД, ранее неоднократно судимый гражданин так называемый смотрящий за Оршей, практиковал мошенническую схему. Бахвалился, что у него есть связи в комиссариате и возможность получать военные билеты в обход срочной службы. Естественно, для тех, кто заплатит. В настоящее время уже установлен ряд лиц, потерпевших от преступных действий мошенника. Расследование продолжается.

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Теги: Новости
 
 
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БЕЗ БИЛЕТА. Орша. 36-летнего местного жителя задержали сотрудники ОМОНа. Разрабатывали операцию в управлении по борьбе с организованной преступностью.  ...
 
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