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Мошенник за вознаграждение обещал военный билет в обход срочной службы
Источник материала: ОНТ
БЕЗ БИЛЕТА. Орша. 36-летнего местного жителя задержали сотрудники ОМОНа. Разрабатывали операцию в управлении по борьбе с организованной преступностью.
Видео задержания смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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По информации МВД, ранее неоднократно судимый гражданин так называемый смотрящий за Оршей, практиковал мошенническую схему. Бахвалился, что у него есть связи в комиссариате и возможность получать военные билеты в обход срочной службы. Естественно, для тех, кто заплатит. В настоящее время уже установлен ряд лиц, потерпевших от преступных действий мошенника. Расследование продолжается.
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БЕЗ БИЛЕТА. Орша. 36-летнего местного жителя задержали сотрудники ОМОНа. Разрабатывали операцию в управлении по борьбе с организованной преступностью. ...
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