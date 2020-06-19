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ДТП в Бобруйском районе: автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину

19.06.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Бобруйском районе: автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину

МАТЬ ЗА РУЛЁМ. Бобруйский район. Вблизи посёлка Глуша автомобиль опасно изменил траекторию движения. Пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину. 

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Внутри «Форда» никого не было. Opel после столкновения с ним вылетел в кювет. Водитель и её 8-летняя дочь получили травмы. По предварительной информации ГАИ, 45-летняя женщина за рулём допустила невнимательность и выбрала небезопасную скорость.

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Теги: Новости
 
 
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МАТЬ ЗА РУЛЁМ. Бобруйский район. Вблизи посёлка Глуша автомобиль опасно изменил траекторию движения. Пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на...
 
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