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ДТП в Бобруйском районе: автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину
Источник материала: ОНТ
МАТЬ ЗА РУЛЁМ. Бобруйский район. Вблизи посёлка Глуша автомобиль опасно изменил траекторию движения. Пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину.
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Внутри «Форда» никого не было. Opel после столкновения с ним вылетел в кювет. Водитель и её 8-летняя дочь получили травмы. По предварительной информации ГАИ, 45-летняя женщина за рулём допустила невнимательность и выбрала небезопасную скорость.
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ДТП в Бобруйском районе: автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину
МАТЬ ЗА РУЛЁМ. Бобруйский район. Вблизи посёлка Глуша автомобиль опасно изменил траекторию движения. Пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на...
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