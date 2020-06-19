ДТП в Бобруйском районе: автомобиль пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину

Источник материала: ОНТ

МАТЬ ЗА РУЛЁМ. Бобруйский район. Вблизи посёлка Глуша автомобиль опасно изменил траекторию движения. Пересёк встречную полосу и врезался в стоящую на противоположной обочине легковую машину.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:



Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Внутри «Форда» никого не было. Opel после столкновения с ним вылетел в кювет. Водитель и её 8-летняя дочь получили травмы. По предварительной информации ГАИ, 45-летняя женщина за рулём допустила невнимательность и выбрала небезопасную скорость.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram