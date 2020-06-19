Бьорн Дэли - величайший лыжник в истории, но помнят его не только за это

Источник материала: Tut.by

19 июня исполнилось 53 года самому титулованному лыжнику в истории Бьорну Дэли. Норвежец запомнился не только рекордным количеством золотых медалей, но и красивым поступком на Олимпиаде-98 в Нагано.



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Детство Дэли прошло в небольшом норвежском городке Наннестад, где спортивные секции были главным развлечением для детей. Бьорн ходил практически во все, занимаясь футболом, лыжами и греблей, а во время каникул отправлялся с друзьями в походы. Сам Дэли склонялся в сторону футбола, но школьный учитель физкультуры все-таки убедил парня, что у того есть все склонности для профессиональных занятий лыжными гонками.

Дэли попал в национальную команду в конце 80-х, когда ему было уже за 20, и поначалу не отбирался даже в эстафетную четверку. Перелом случился в начале 90-х, когда Бьорн сначала дважды подряд занимал третье место в общем зачете Кубка мира, а начиная с Олимпиады-92 стал настоящим доминатором в мире лыжных гонок.

На трех Олимпиадах Дэли выиграл восемь золотых медалей. Лишь один спортсмен в истории имеет такое же количество наград высшей пробы на зимних Играх — Уле-Эйнар Бьорндален. Больше — никто.

Одну из своих золотых медалей норвежец выиграл в Нагано на дистанции 10 километров классическим стилем. Бьорна ждали на церемонии награждения, но тот отказывался подниматься на подиум, пока до финиша не доберется последний из участников — кениец Филип Бойт. Остальные лыжники к тому моменту уже переоделись и отдыхали в номерах, некоторые предпочли еще немного покататься по стадиону для «закатки». А Дэли все стоял и ждал обладающего специфическим стилем кенийца. На очередную просьбу организаторов начать церемонию Бьорн ответил отказом, сказав, что хочет высказать Филипу свое уважение.

Дэли простоял на финише 20 минут, пока на стадионе не появился Бойт. Бьорн обнял кенийца, сказал тому пару теплых слов и отправился на награждение. С этого дня между ними завязалась дружба. Филип даже назвал своего первого ребенка Дэли в честь норвежского чемпиона.

Но как вообще лыжник из этой африканской страны появился на Олимпиаде? Бойт изначально был бегуном на средние дистанции. В этих дисциплинах кенийцы всегда считались мировыми лидерами. Команду спонсировала компания Nike, в которой задумались: если у кенийцев такие хорошие природные данные для бега, могут ли они быть успешными и в другом виде на выносливость — лыжных гонках?

В 1996-м они предложили Бойту и еще одному бегуну Генри Битоку попробовать подготовиться к зимней Олимпиаде. У Кении было лишь одно место на Играх, и путевку в итоге получил Филип. Он видел снег лишь пару раз в жизни, но так увлекся лыжами, что не прервал свою карьеру и после Олимпиады в Нагано. Правда, в Nike быстро поняли, что эксперимент не удался, и прекратили финансирование, поэтому в следующие годы Филип тренировался в Кении. Конечно, без какого-либо снега.

Но даже потеря финансирования не помешала его прогрессу. Если сначала Бойт был все время последним, то затем начал опережать пару-тройку соперников.

— Мне все нравится на лыжне, и я собираюсь и дальше выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я же настоящим северным человеком стал! Видите, хожу без шапки — и даже не замерз! — признавался как-то кениец .

Свою карьеру он завершил на чемпионате мира — 2011. Символично, что соревнования проходили в Осло, а по дистанции Филипа гнал Бьорн Дэли.



Reuters

Норвежец мог бы и превзойти свое достижение в восемь золотых медалей Олимпиад, но в 1999 году получил серьезную травму, катаясь на роликах, от которой так и не смог оправиться.

После завершения карьеры Дэли занялся бизнесом в сфере недвижимости и благотворительностью. Бьорн финансирует фонды, помогающие детям с рассеянным склерозом.

А в 2011 году норвежец даже вернулся в спорт, выиграв гонки со спуска на финских санях.