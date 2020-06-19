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Перформанс «оживающих» скульптур прошел в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
Необычный перформанс «оживающих» скульптур прошел в Гомеле. Со своих пьедесталов сошли величественные изваяния древнегреческих богов.
Актерами Народного театра-студии были реконструированы события Троянской войны, толчком к которой послужил спор между Герой, Афиной и Афродитой за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей». Эти события изложены Гомером в поэмах «Илиада» и «Одиссея».
Окунуться в это незабываемое действо и получить яркие впечатления можно будет до конца июня в гомельском парке.
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Необычный перформанс «оживающих» скульптур прошел в Гомеле. Со своих пьедесталов сошли величественные изваяния древнегреческих богов. Актерами Народного...
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