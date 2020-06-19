Источник материала: ОНТ

Гомеле" class="one-news__figure-img">

Необычный перформанс «оживающих» скульптур прошел в Гомеле. Со своих пьедесталов сошли величественные изваяния древнегреческих богов.

Актерами Народного театра-студии были реконструированы события Троянской войны, толчком к которой послужил спор между Герой, Афиной и Афродитой за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей». Эти события изложены Гомером в поэмах «Илиада» и «Одиссея».

Алена Фролова, руководитель народного театра-студии «Классик»: «Люди готовы смотреть это неоднократно, потому что говорят, что это завораживающее действо, когда вроде бы статичные скульптуры начинают оживать. Да, конечно, они двигаются, может, не так плавно, как балет, но все-таки действо завораживающее».

Окунуться в это незабываемое действо и получить яркие впечатления можно будет до конца июня в гомельском парке.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram