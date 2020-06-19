Спортсменка года в Беларуси: «Я наблюдаю выборы, которые язык не поворачивается назвать честными»

Источник материала: Tut.by

Фристайлистка Александра Романовская, которая была признана лучшей спортсменкой Беларуси 2019 года, прокомментировала ситуацию с выборами в стране.



Фото из личного архива Михаила Курловича

«Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование? Или это пустой звук? Тошнит уже, если честно», — написала Романовская на своей странице в Facebook .